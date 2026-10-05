Élections provinciales 2026

Au jour du scrutin, les cinq chefs des principaux partis politiques québécois se sont rendus aux urnes dans leurs circonscriptions respectives.

Éric Duhaime, Paul St-Pierre Plamondon, Charles Milliard, Christine Fréchette et Ruba Ghazal se sont tour à tour exprimés devant les médias.

Entre remarques sur la météo, appels au changement, bilan gouvernemental et clins d'œil environnementaux, chacun a invité la population à exercer son droit de vote.

Écoutez le journaliste Félix-Antoine Bétil de Cogeco média détailler le déroulement et la portée de la matinée électorale, lundi au Québec maintenant.