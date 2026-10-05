 Aller au contenu
Élections provinciales 2026

Jour de vote au Québec: les chefs lancent leurs ultimes messages

par 98.5

0:00
3:50

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 octobre 2026 15:44

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Félix-Antoine Bétil
Félix-Antoine Bétil
Jour de vote au Québec: les chefs lancent leurs ultimes messages
Félix-Antoine Bétil / Cogeco Média

Au jour du scrutin, les cinq chefs des principaux partis politiques québécois se sont rendus aux urnes dans leurs circonscriptions respectives.

Éric Duhaime, Paul St-Pierre Plamondon, Charles Milliard, Christine Fréchette et Ruba Ghazal se sont tour à tour exprimés devant les médias. 

Entre remarques sur la météo, appels au changement, bilan gouvernemental et clins d'œil environnementaux, chacun a invité la population à exercer son droit de vote.

Écoutez le journaliste Félix-Antoine Bétil de Cogeco média détailler le déroulement et la portée de la matinée électorale, lundi au Québec maintenant

Vous aimerez aussi

«Pourquoi il y a une telle montée des idées de droite?»
La commission
«Pourquoi il y a une telle montée des idées de droite?»
0:00
17:33
Élections au Québec: «Une campagne éparpillée» -Jérôme Landry
L'instinct Marie-Eve
Élections au Québec: «Une campagne éparpillée» -Jérôme Landry
0:00
14:51
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
L’histoire électorale du Québec au fil du temps
Rattrapage
Saviez-vous ça?
L’histoire électorale du Québec au fil du temps
«J'étais un petit monstre et la musique a clairement sauvé ma vie» -Souldia
Rattrapage
Entrevue avec l’artiste de Québec
«J'étais un petit monstre et la musique a clairement sauvé ma vie» -Souldia
Décès lié à la peste en Sibérie: rien d’alarmant, selon un expert
Rattrapage
Une dizaine de personnes en quarantaine
Décès lié à la peste en Sibérie: rien d’alarmant, selon un expert
«C'est une campagne qui est déjà passée à l'histoire»
Rattrapage
39 jours, 5 partis...
«C'est une campagne qui est déjà passée à l'histoire»
Une nouvelle garantie légale pour les consommateurs québécois
Rattrapage
Achats d'électroménagers et d'électroniques
Une nouvelle garantie légale pour les consommateurs québécois
Le CH ajuste son jeu avant d'affronter les champions
Rattrapage
Canadiens de Montréal
À la veille du match d'ouverture
Le CH ajuste son jeu avant d'affronter les champions
«L'Aura Battle» débarque dans les manifestations en France
Rattrapage
Phénomène viral
«L'Aura Battle» débarque dans les manifestations en France
India Desjardins présente «Hanté», une comédie nostalgique pour ados
Rattrapage
chronique culturelle
India Desjardins présente «Hanté», une comédie nostalgique pour ados
Qu’est-ce qui est permis et interdit de faire dans un bureau de vote?
Rattrapage
Élections provinciales 2026
Qu’est-ce qui est permis et interdit de faire dans un bureau de vote?
Oktoberfest: le plus gros festival de bière au monde à 216 ans
Rattrapage
Tradition allemande
Oktoberfest: le plus gros festival de bière au monde à 216 ans
«Le sumo m'a aidé à me reconnecter à qui je suis et aux forces que j'ai»
Rattrapage
Nadia Cardin représentera le Canada aux mondiaux
«Le sumo m'a aidé à me reconnecter à qui je suis et aux forces que j'ai»
Road Runner et Coyote»: les secrets derrière ces personnages légendaires
Rattrapage
Saviez-vous ça
Road Runner et Coyote»: les secrets derrière ces personnages légendaires
Des robots AI se jettent dans la lave: le coup publicitaire de Figure
Rattrapage
Vidéo virale
Des robots AI se jettent dans la lave: le coup publicitaire de Figure
Les Roses de Montréal à un pas de sécuriser le premier rang du classement
Rattrapage
Actualités sportives
Les Roses de Montréal à un pas de sécuriser le premier rang du classement