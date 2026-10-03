Revirements et désavantage numérique

Écoutez l'émission d'avant-match de la rencontre Canadiens-Penguins, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.
Les sujets discutés:
- Lyle Odeleine, ancien défenseur des Canadiens et des Penguins, décède à 58 ans. Il avait remporté la coupe Stanley en 93 avec le Tricolore;
- Les commentaires de l'entraîneur-chef Martin St-Louis et de Phillip Danault sur les points à améliorer à la suite du premier match face aux Maple Leafs;
- «Ils ont gagné le match de mardi, mais ils ne peuvent pas être content de ça.» - Dany Dubé;
- Il faut que l'équipe accorde moins de lancer provenant de l'enclave;
- Les propos de Chris Kreider sur son adaptation au système de jeu de l'équipe;
- Kristopher Letang commente l'arrivée de nouveaux jeunes joueurs dans la formation;
- Sidney Crosby louange Juraj Slafkovsky;
- La lutte à l'interne entre Florian Xhekaj, Oliver Kapanen et Kirby Dach.