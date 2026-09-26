Le hockey des Canadiens

Écoutez le journaliste Patrick Friolet, en direct d'Ottawa, commenter le match hors-concours du deuxième groupe du CH, qui se déroule en simultané, en compagnie de Martin McGuire et de Dany Dubé.

Il analyse l'utilisation de Kirby Dach et la performance de Jakub Dobes, ainsi que les ajustements à apporter en désavantage numérique selon les nouvelles consignes de l'entraîneur Derek Lalonde.

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