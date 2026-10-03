Dany Dubé revient sur la sortie du commissaire de la Ligue nationale Gary Bettman concernant les clauses de non-échange, qui sont de plus en plus utilisé comme levier par les joueurs pour exiger des transactions selon leurs propres conditions.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé lors du deuxième entracte du match Canadiens-Penguins, samedi.