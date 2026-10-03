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Le commentaire de Dany

Clauses de non-échange: «Un bon deal, c'est bon pour les deux bords»

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 3 octobre 2026 21:44

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Clauses de non-échange: «Un bon deal, c'est bon pour les deux bords»
Le commentaire de Dany Dubé / Cogeco Média

Dany Dubé revient sur la sortie du commissaire de la Ligue nationale Gary Bettman concernant les clauses de non-échange, qui sont de plus en plus utilisé comme levier par les joueurs pour exiger des transactions selon leurs propres conditions.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé lors du deuxième entracte du match Canadiens-Penguins, samedi.

«Est-ce que les joueurs vont concéder la clause de non-mouvement? Jamais. On doit trouver une façon d'équilibrer la relation entre les propriétaires et les joueurs. Un bon deal, c'est bon pour les deux bords. Les forces d'attraction doivent être équivalentes, sinon il y en a un qui profite de l'autre.»

Dany Dubé

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