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Tensions avec nos voisins du sud

Carney se prépare au pire avec les États-Unis: «J'ai été surpris qu'il en parle»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 septembre 2026 08:10

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Carney se prépare au pire avec les États-Unis: «J'ai été surpris qu'il en parle»
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le premier ministre canadien Mark Carney a confié au New York Times que le Canada s'est préparé au pire scénario face aux tensions avec les États-Unis, advenant même une escalade militaire, ce qui surprend Dimitri Soudas.

Ce dernier, qui a conseillé l'ex-premier ministre Stephen Harper, se souvient d'avoir élaboré de tels plans même lorsque les relations avec les États-Unis étaient bonnes, sans pour autant l'avoir communiqué au public.

Il a même obtenu des informations hautement confidentielles, qui lui étaient transmises dans des enveloppes...

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas analyser le tout, jeudi, en compagnie de l'animateur Patrick Lagacé.

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