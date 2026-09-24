Tensions avec nos voisins du sud

Le premier ministre canadien Mark Carney a confié au New York Times que le Canada s'est préparé au pire scénario face aux tensions avec les États-Unis, advenant même une escalade militaire, ce qui surprend Dimitri Soudas.

Ce dernier, qui a conseillé l'ex-premier ministre Stephen Harper, se souvient d'avoir élaboré de tels plans même lorsque les relations avec les États-Unis étaient bonnes, sans pour autant l'avoir communiqué au public.

Il a même obtenu des informations hautement confidentielles, qui lui étaient transmises dans des enveloppes...

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas analyser le tout, jeudi, en compagnie de l'animateur Patrick Lagacé.