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Les sondages pointent de la même direction

Aucun siège en vue: «La CAQ est en train de disparaître, je n'exagère même pas»

par Cogeco Nouvelles | Modifié le 28 septembre 2026 à 17:52

Aucun siège en vue: «La CAQ est en train de disparaître, je n'exagère même pas»
La cheffe de la CAQ Christine Fréchette. / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

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Aucun siège en vue: «La CAQ est en train de disparaître, je n'exagère même pas»

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Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
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La CAQ de Christine Fréchette perd du terrain dans les intentions de vote, selon les derniers sondages publiés à une semaine du scrutin.

Après des semaines difficiles, la CAQ enregistre maintenant une chute historique et pourrait même perdre l’ensemble de ses sièges à l’Assemblée nationale.

Les projections de la firme Léger confirment la progression du Parti québécois, qui pourrait réussir à former un gouvernement majoritaire avec seulement 30% des suffrages.

Une tendance qui semble se confirmer aussi du côté des enquêtes publiées par les firmes Synopsis et Pallas Data.

Le Parti libéral pourrait former l’opposition officielle alors que la firme de sondages le crédite de 26% des voix.

De son côté, le Parti conservateur poursuit son ascension. L’équipe d’Éric Duhaime peut espérer obtenir entre 15 et 23 sièges.

Écoutez nos analystes commenter les plus récents sondages au sujet des projections pour les élections provinciales.

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Gino Chouinard
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Nathalie Normandeau
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