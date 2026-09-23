MLB et NFL

Les chroniqueurs Bruno Heppell et Alex Agostino font le survol des derniers faits saillants du baseball et du football.

En MLB, l'élimination des Blue Jays de Toronto, dont les partisans espéraient les voir en séries éliminatoires jusqu'à la toute fin, retient l'attention. Minés par les blessures chez les lanceurs et le manque de constance de Vladimir Guerrero Jr, les Jays auront plusieurs dossiers à régler d'ici la prochaine saison.

Écoutez Bruno Heppell et Alex Agostino en discuter, mercredi, au micro de Mario Langlois.