Survol de l'actualité sportive

George Gillett, ancien propriétaire du Canadien de Montréal est décédé à l'âge de 87 ans.

L'homme d'affaires avait fait l'acquisition de la Sainte-Flanelle en 2001 pour la somme de 275 millions de dollars, avant de la revendre à la famille Molson en 2009 pour 575 millions.

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa en discuter, mercredi, au micro de Mario Langlois.