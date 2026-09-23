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Survol de l'actualité sportive

Décès de l'ancien propriétaire des Canadiens George Gillett

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 23 septembre 2026 19:58

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa

et autres

Décès de l'ancien propriétaire des Canadiens George Gillett
Les amateurs de sports / Cogeco Média

George Gillett, ancien propriétaire du Canadien de Montréal est décédé à l'âge de 87 ans.

L'homme d'affaires avait fait l'acquisition de la Sainte-Flanelle en 2001 pour la somme de 275 millions de dollars, avant de la revendre à la famille Molson en 2009 pour 575 millions. 

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa en discuter, mercredi, au micro de Mario Langlois.

Autres sujets abordés:

  • Atteint par une rondelle à un pied, Ivan Demidov profite d'une journée de traitements;
  • Équipe de la LCF à Québec: l'homme d'affaire William Trudel serait derrière le projet;
  • Survol de l'actualité soccer avec Wandrille Lefèvre.

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