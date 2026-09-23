Survol de l'actualité sportive

George Gillett, ancien propriétaire du Canadien de Montréal est décédé à l'âge de 87 ans.
L'homme d'affaires avait fait l'acquisition de la Sainte-Flanelle en 2001 pour la somme de 275 millions de dollars, avant de la revendre à la famille Molson en 2009 pour 575 millions.
Écoutez le journaliste Jeremy Filosa en discuter, mercredi, au micro de Mario Langlois.
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