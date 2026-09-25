Pete Crow-Armstrong, joueur étoile des Cubs de Chicago, vient de rejoindre le cercle des joueurs ayant accumulé 40 circuits et 40 buts volés au cours d'une même saison de la Ligue majeure de baseball.

De leur côté, les White Sox de Chicago ont réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires après trois saisons consécutives marquées par plus de 100 défaites.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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