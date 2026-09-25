Les performances de Kirby Dach au camp d'entraînement des Canadiens de Montréal suscitent des questions quant à sa place dans l'équipe pour le début de la saison.
Son apport sur la glace pose problème, selon Jean-Michel Bourque, surtout devant la poussée de Florian Xhekaj qui a connu un excellent camp.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque présenter l'actualité sportive, vendredi matin, à Lagacé le matin.
Autres sujets abordés
- Victoire des Falcons d'Atlanta contre les Packers de Green Bay dans un duel de la NFL mettant en vedette deux Québécois;
- Controverse entourant Kyle Juszczyk des 49ers de San Francisco dans la NFL.
- Résultats et programme des Mondiaux de cyclisme qui se déroulent à Montréal.