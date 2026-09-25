Campagne électorale 2026

Les élus locaux et les chefs des Premières Nations ont exprimé une profonde frustration face à l'absence de visites des chefs de partis politiques dans leur région durant la campagne électorale...

Pourtant, une étude récente démontre que la Côte-Nord est un véritable géant économique contribuant à hauteur de 1,7 milliard de dollars par an à l'économie québécoise, tout en enregistrant un déficit d'un milliard de dollars en termes de retours et d'investissements gouvernementaux.

Écoutez Micheline Anctil, mairesse de Forestville, préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord et Présidente intérimaire de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, vendredi à La commission.

Elle dénonce la dépendance au «navettage» qui nuit au développement démographique local, et réclame une politique nationale ainsi que des mesures incitatives pour fixer les travailleurs et leurs familles en région.