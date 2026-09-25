L'affaire Thélyson Orélien continue de secouer le monde littéraire.

L'auteur, dont le roman à succès C'était ça ou mourir a été retiré de la liste du prix Goncourt, à la suite d'allégations d'utilisation de l'intelligence artificielle et de découvertes révélant un passé de plagiat...

Or, quelles sont les limites des outils de détection d'IA comme Pangram?

Est-il possible de prouver de manière irréfutable l'usage ou l'absence totale d'IA dans un texte?

Écoutez François Cardinal,vice-président Information et éditeur adjoint de La Presse, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez vendredi.

Il précise que la véritable «ligne rouge» franchie par l'auteur n'est pas l'usage d'outils d'assistance, mais bien le plagiat avéré.