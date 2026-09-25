Guerre commerciale

Selon deux sources haut placées du gouvernement québécois, l’ambassade américaine à Ottawa a contacté directement le gouvernement de Christine Fréchette au cours des derniers mois.

L'administration Trump cherchait à négocier de façon directe une éventuelle baisse de tarifs douaniers, notamment sur l'aluminium, afin de court-circuiter le gouvernement fédéral à Ottawa.

Que penser de cette tentative de Washington d'appliquer une stratégie de «diviser pour mieux régner» en opposant les provinces à l'administration fédérale dirigée par Marc Carney?

Pourquoi cette fuite d'information a-t-elle eu lieu en pleine campagne électorale?

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez donner leur avis à ce sujet, vendredi.