Le propriétaire de son immeuble témoigne

La GRC a déjoué un potentiel projet d'attentat terroriste en arrêtant Louay Angoud, un homme soupçonné d'avoir été en contact avec le groupe armé État islamique.

Questionné sur le profil de son ancien locataire, Guillaume Ratté-Côté partage des éléments troublants quant à ses discussions passées avec l'accusé.

Louay Angoud se serait radicalisé graduellement, selon son propriétaire, qui estime qu'il a côtoyé de plus en plus de personnes discutables au fil du temps.

Écoutez le journaliste d'enquête de La Presse, Vincent Larouche, et Guillaume Ratté-Côté, propriétaire de l'immeuble où résidait le suspect, faire le point sur la situation au micro de Patrick Lagacé.