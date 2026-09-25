Les festivités entourant le Grand Tour des Championnats mondiaux de cyclisme provoqueront d'importantes fermetures de routes ce week-end. Le pont Samuel-De Champlain sera notamment fermé en direction de Montréal samedi et dimanche entre 8 h et 13 h.

En plus des entraves majeures sur la Rive-Sud et dans la métropole, des informations font état de difficultés à faire corriger rapidement les données erronées sur Google Maps concernant certaines fermetures.

Outre la circulation, la sécurité autour du parcours suscite des inquiétudes. Une vidéo montre le véhicule de l'équipe espagnole du directeur Eleuterio Anguita en train de rouler à toute vitesse tout près des spectateurs. Il a écopé d'une amende de 1700$.

Écoutez le chroniqueur circulation Marc Brière faire le point, vendredi, à Lagacé le matin.