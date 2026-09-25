 Aller au contenu
Élections 2026

La stratégie du «sortir le vote» et la menace de contestations judiciaires

par 98.5

0:00
8:43

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 septembre 2026 07:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
La stratégie du «sortir le vote» et la menace de contestations judiciaires
Dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Mathieu Boivin / Cogeco Média

À 10 jours des élections du 5 octobre, les partis s'accélèrent et commencent à huiler leurs machines pour faire sortir le vote.

Les formations politiques déploient d'importants efforts sur le terrain pour mobiliser leurs sympathisants et s'assurer que chaque voix soit comptabilisée, particulièrement dans les circonscriptions les plus disputées.

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin commenter la situation, vendredi, à 10 jours des élections québécoises.

Dans ce contexte où chaque suffrage compte, l'issue du scrutin s'annonce extrêmement serrée dans plusieurs comtés, à tel point que les équipes légales des partis se préparent déjà à d'éventuelles contestations post-électorales.

Autres sujets abordés

  • Le déplacement stratégique des chefs de parti vers Québec en fin de semaine;
  • Les inquiétudes et le manque de sévérité perçu au sein de la CAQ concernant l'affaire Louis-Charles Touin;
  • Le fonctionnement et l'importance du vote par anticipation;
  • La solidité de la machine électorale et des militants du PQ malgré son faible nombre de députés sortants.

Vous aimerez aussi

«Quand t'es député, tu dois avoir un comportement exemplaire en la matière»
La commission
«Quand t'es député, tu dois avoir un comportement exemplaire en la matière»
0:00
2:58
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Le vélo de Luc Ferrandez coincé pendant deux heures: «J'avais une poulie»
Rattrapage
Les anecdotes de mononc' Luc
Le vélo de Luc Ferrandez coincé pendant deux heures: «J'avais une poulie»
Taste Slop: un site évalue votre sens du bon goût
Rattrapage
Êtes-vous snob ou tendance?
Taste Slop: un site évalue votre sens du bon goût
Plusieurs activités offertes dans le cadre des Journées de la culture
Rattrapage
À la Place des Arts notamment
Plusieurs activités offertes dans le cadre des Journées de la culture
«C'est le plus grand événement depuis les Jeux olympiques» -Patrick Marsolais
Rattrapage
Il est bénévole aux Mondiaux de cyclisme
«C'est le plus grand événement depuis les Jeux olympiques» -Patrick Marsolais
«Ce sera spectaculaire»: Luc Ferrandez va aller voir les Mondiaux de cyclisme
Rattrapage
500 000 spectateurs attendus
«Ce sera spectaculaire»: Luc Ferrandez va aller voir les Mondiaux de cyclisme
«Charles Spencer a toujours été en froid avec Charles III»
Rattrapage
Les révélations du frère de Diana
«Charles Spencer a toujours été en froid avec Charles III»
Xi Jinping et Donald Trump: «Une sorte de relation amour haine»
Rattrapage
Rencontre entre la Chine et les États-Unis
Xi Jinping et Donald Trump: «Une sorte de relation amour haine»
Affaire Jean-François Malo: «Quand on l'a rencontré, il a changé de discours»
Rattrapage
Il est l'objet de procédures d'extradition
Affaire Jean-François Malo: «Quand on l'a rencontré, il a changé de discours»
Zoothérapie en milieu hospitalier: «Les chiens améliorent la santé des gens»
Rattrapage
Tant pour les patients que le personnel soignant
Zoothérapie en milieu hospitalier: «Les chiens améliorent la santé des gens»
Mondiaux de cyclisme: entraves, erreurs de Google Maps et dérapage dangereux
Rattrapage
Montréal
Mondiaux de cyclisme: entraves, erreurs de Google Maps et dérapage dangereux
Le roman de Thélyson Orélien retiré de la sélection de l'Académie Goncourt
Rattrapage
Possible plagiat et utilisation de l'IA
Le roman de Thélyson Orélien retiré de la sélection de l'Académie Goncourt
Référendum en Alberta: un risque de fracture au sein du Parti conservateur uni
Rattrapage
Politique fédérale
Référendum en Alberta: un risque de fracture au sein du Parti conservateur uni
Départ du seul médecin de famille de Percé: 600 patients laissés sans suivi
Rattrapage
Réseau de la santé
Départ du seul médecin de famille de Percé: 600 patients laissés sans suivi
Homme arrêté en lien avec l'État islamique: «Il s'est radicalisé graduellement»
Rattrapage
Le propriétaire de son immeuble témoigne
Homme arrêté en lien avec l'État islamique: «Il s'est radicalisé graduellement»
Agent IA Muse de Meta: «Clairement, ça a un grand potentiel»
Rattrapage
Intelligence artificielle
Agent IA Muse de Meta: «Clairement, ça a un grand potentiel»