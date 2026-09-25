Élections 2026

À 10 jours des élections du 5 octobre, les partis s'accélèrent et commencent à huiler leurs machines pour faire sortir le vote.

Les formations politiques déploient d'importants efforts sur le terrain pour mobiliser leurs sympathisants et s'assurer que chaque voix soit comptabilisée, particulièrement dans les circonscriptions les plus disputées.

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin commenter la situation, vendredi, à 10 jours des élections québécoises.

Dans ce contexte où chaque suffrage compte, l'issue du scrutin s'annonce extrêmement serrée dans plusieurs comtés, à tel point que les équipes légales des partis se préparent déjà à d'éventuelles contestations post-électorales.

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