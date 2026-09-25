Réseau de la santé

L'accès aux soins de santé demeure un casse-tête majeur au Québec, particulièrement en région éloignée.

Au CLSC de Percé, le Dr Louis-Olivier Ouellet a annoncé prendre un congé pour sa santé personnelle, laissant ainsi 600 patients sans médecin de famille.

La situation préoccupe grandement la communauté locale, alors qu'aucun plan de relève immédiat n'a été déployé pour prendre la charge de cette clientèle.

Écoutez le Dr Sylvain Drapeau, président de l’Association des médecins omnipraticiens de la Gaspésie, faire le point, vendredi, à Lagacé le matin.

Le Dr Drapeau souligne la fragilité des petites équipes médicales locales et les défis constants liés au recrutement dans la région.