Le «Muse Charm», un produit controversé

Plus petite que la paume de la main, un nouveau produit signé Meta embarque l'agent IA Muse Charm, qui permet d'interagir avec lui sans devoir passer par un téléphone ou une application.

Le gadget est capable de reconnaître l'environnement de don utilisateur, à la manière des lunettes intelligentes de Meta, et peut s'accrocher à un trousseau de clés ou encore se transporter dans un sac.

Écoutez la chroniqueuse aux réseaux sociaux Alice Morel-Michaud faire le point sur les fonctionnalités de ce nouveau gadget à l'émission de Patrick Lagacé, vendredi matin.