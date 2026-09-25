Condamné à cinq ans de prison

Dans son tour d'horizon, Patrick Lagacé aborde le cas de Jean-François Malo, un homme d'affaires de Joliette reconnu coupable d'avoir ordonné une attaque armée contre un avocat de Desjardins.

Alors qu'il s'est volatilisé juste avant le prononcé de sa sentence sous prétexte que sa vie était menacée par les Hells Angels, des journalistes de La Presse l'ont retrouvé en Martinique.

L'homme y mène la belle vie, en maillot de bain et cocktail à la main sur la plage, profitant des failles de la justice canadienne.

Écoutez Patrick Lagacé et son tour d'horizon de l'actualité, vendredi matin, à Lagacé le matin.