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Son cartable lui a été retiré au dernier moment

«PSPP a été obligé de se tricoter des notes cinq minutes avant le débat»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 septembre 2026 07:20

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
«PSPP a été obligé de se tricoter des notes cinq minutes avant le débat»
Dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Mathieu Boivin / Cogeco Média

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a dû s'écrire des notes en urgence après qu'on lui ait retiré le cartable qu'il avait préparé et qui n'était pas permis, lors du débat des chefs, mercredi soir.

C'est ce que révèle notre chroniqueur Mathieu Boivin.

En ce qui concerne son analyse de la joute politique, il estime que la cheffe caquiste Christine Fréchette a gagné son pari en limitant les dégâts.

Il s'agissait du meilleur des trois débats à son avis, même s'il est critique de la gestion des temps de parole, qui était inégale à la fin des deux heures de débat.

Écoutez la chronique de Mathieu Boivin, jeudi, à Lagacé le matin, avec Patrick Lagacé.

«Il n'y a personne qui a triomphé ou qui a fait un fou de lui. Il n'y avait pas de sang par terre.»

Mathieu Boivin

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