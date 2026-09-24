Son cartable lui a été retiré au dernier moment

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a dû s'écrire des notes en urgence après qu'on lui ait retiré le cartable qu'il avait préparé et qui n'était pas permis, lors du débat des chefs, mercredi soir.

C'est ce que révèle notre chroniqueur Mathieu Boivin.

En ce qui concerne son analyse de la joute politique, il estime que la cheffe caquiste Christine Fréchette a gagné son pari en limitant les dégâts.

Il s'agissait du meilleur des trois débats à son avis, même s'il est critique de la gestion des temps de parole, qui était inégale à la fin des deux heures de débat.

Écoutez la chronique de Mathieu Boivin, jeudi, à Lagacé le matin, avec Patrick Lagacé.