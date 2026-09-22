Près de 500 vols en 2026

Depuis le début de l'année 2026, plus de 500 vols de coussins gonflables ont été répertoriés à Montréal. Cette série de vols sert notamment à alimenter un marché noir qui roule à plein régime.

Comment faire pour éviter d'être la prochaine victime des voleurs?

Écoutez Charles Gervais, un citoyen qui s'est fait voler son coussin gonflable, suivi des explications d'André Durocher, directeur de la sécurité routière chez CAA-Québec, mardi, au Québec maintenant.