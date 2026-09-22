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Près de 500 vols en 2026

Montréal est frappée par le fléau des vols de coussins gonflables

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 septembre 2026 17:59

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Montréal est frappée par le fléau des vols de coussins gonflables
Montréal est frappée par le fléau des vols de coussins gonflables. / Kwangmoozaa/Adobe Stock

Depuis le début de l'année 2026, plus de 500 vols de coussins gonflables ont été répertoriés à Montréal. Cette série de vols sert notamment à alimenter un marché noir qui roule à plein régime.

Comment faire pour éviter d'être la prochaine victime des voleurs?

Écoutez Charles Gervais, un citoyen qui s'est fait voler son coussin gonflable, suivi des explications d'André Durocher, directeur de la sécurité routière chez CAA-Québec, mardi, au Québec maintenant.

«Je me suis dit que j'allais avertir mon voisin, parce que je savais qu'il avait un CR-V à peu près pareil au mien. Puis, en marchant vers son véhicule, j'ai constaté que même avec son système de barre antivol, son coussin gonflable avait également été volé.»

Charles Gervais

«La plupart des vols, ça survient dans des Honda Civic et des CR-V, qui sont des voitures excessivement populaires. Il y a une pénurie de pièces et des gens qui veulent ces véhicules, donc, à un moment donné, tous les ingrédients sont là.

André Durocher

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