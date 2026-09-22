Du 25 au 27 septembre prochain, des milliers d'activités culturelles seront offertes gratuitement partout au Québec dans le cadre de la 30ᵉ édition des Journées de la culture.

Cette année, l'ambassadrice est la journaliste Sophie Fouron, qui était de passage dans les studios de Gino Chouinard mardi pour en parler.

Écoutez à ce sujet Sophie Fouron au micro de l'animateur Gino Chouinard.