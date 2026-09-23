Philanthropie

La Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal a annoncé le don le plus important de son histoire : une somme de 20 millions de dollars offerte par la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli.

Cette contribution majeure est destinée à l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost afin de moderniser et d'agrandir son urgence psychiatrique, dont les locaux sont devenus très vétustes au fil des décennies.

Ce don permettra de transformer les installations en offrant des chambres individuelles sécuritaires et un espace adapté pour accueillir les familles lors des moments de crise.

Écoutez Véronique Racanelli, philanthrope, et le Dr Alexis Thibault, chef médical de l’urgence psychiatrique, partager les motifs ainsi que l'impact qu'aura ce don, à l'émission Le Québec maintenant.