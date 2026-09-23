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La campagne électorale de Sona Lakhoyan Olivier

«J'ai l'impression que les électeurs font rire d'eux et ça, ça m'énerve»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 septembre 2026 06:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
«J'ai l'impression que les électeurs font rire d'eux et ça, ça m'énerve»
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

La députée indépendante et ex-candidate libérale de Chomedey, Sona Lakoyan Olivier, fait réagir la Toile avec des publications et des sorties médias pour le moins particulières.

Blâmée au printemps par la commissaire à l'éthique, la candidate attire l'attention avec sa gestion de réseaux sociaux, allant de visuels générés par IA jusqu'à des entrevues surréalistes sur des chaînes de télévision locales.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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