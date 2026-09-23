La campagne électorale de Sona Lakhoyan Olivier

La députée indépendante et ex-candidate libérale de Chomedey, Sona Lakoyan Olivier, fait réagir la Toile avec des publications et des sorties médias pour le moins particulières.

Blâmée au printemps par la commissaire à l'éthique, la candidate attire l'attention avec sa gestion de réseaux sociaux, allant de visuels générés par IA jusqu'à des entrevues surréalistes sur des chaînes de télévision locales.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.