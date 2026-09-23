 Aller au contenu
Un projet estimé à 1,6 milliard

Travaux qui tardent sur l'autoroute 50: «On nous néglige complètement»

par 98.5

0:00
5:04

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 septembre 2026 09:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Travaux qui tardent sur l'autoroute 50: «On nous néglige complètement»
La mortalité routière est élevée (32 décès entre 2019 et 2024) sur l'autoroute 50 entre Gatineau à Montréal, en raison d'une conception inadéquate. / Adobe Stock

Le gouvernement du Québec a fait des promesses d'élargissement de l'autoroute 50.

Surnommée «l'autoroute de la mort» en raison de ses nombreuses collisions mortelles, cette voie essentielle reliant Gatineau à Montréal demeure partiellement à deux voies sans séparations de sécurité.

Qu'est-ce qui explique l'absence d'action de la part du gouvernement québécois pour corriger la situation?

Écoutez Paul-André David, le maire de Papineauville, dénoncer «plus de 50 ans d'attente et de négligence politique envers la région», au micro de Patrick Lagacé mercredi. 

Il estime désormais la réalisation complète du projet à au moins 1,6 milliard de dollars, regrettant le manque de volonté des gouvernements successifs.

«La première fois qu'on en a parlé, c'est en 1970. [...] Et on se retrouve maintenant, 56 ans plus tard, toujours en attente. Donc, ça explique beaucoup de scepticisme.»

Paul-André David

Vous aimerez aussi

Justice réparatrice: «C’est une expérience humaine assez forte» -Carl Marchand
Lagacé le matin
Justice réparatrice: «C’est une expérience humaine assez forte» -Carl Marchand
0:00
5:35
Peut-on retourner des plantes mortes ou des bananes trop mûres en magasin?
Lagacé le matin
Peut-on retourner des plantes mortes ou des bananes trop mûres en magasin?
0:00
5:14
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Peut-on retourner des plantes mortes ou des bananes trop mûres en magasin?
Rattrapage
Consommation
Peut-on retourner des plantes mortes ou des bananes trop mûres en magasin?
Survie de l'Omnium Banque Nationale: «Il y a urgence d'agir»
Rattrapage
La directrice répond aux controverses
Survie de l'Omnium Banque Nationale: «Il y a urgence d'agir»
Financement du communautaire: «Est-ce qu'on a vu la différence? Pas sûr»
Rattrapage
Plus d'argent, mais...
Financement du communautaire: «Est-ce qu'on a vu la différence? Pas sûr»
À la tête de l'ONU: «C'est probablement une femme qui pourrait être élue»
Rattrapage
Géopolitique mondiale
À la tête de l'ONU: «C'est probablement une femme qui pourrait être élue»
«On est préoccupé de plus en plus par les atteintes à l'État de droit»
Rattrapage
Amnistie internationale dénonce le PQ
«On est préoccupé de plus en plus par les atteintes à l'État de droit»
«Il se justifie un peu comme un batteur de femme» -Isabelle Gaston
Rattrapage
Sorties refusées pour Guy Turcotte
«Il se justifie un peu comme un batteur de femme» -Isabelle Gaston
Justice réparatrice: «C’est une expérience humaine assez forte» -Carl Marchand
Rattrapage
Un concept encore méconnu
Justice réparatrice: «C’est une expérience humaine assez forte» -Carl Marchand
Trump veut de la potasse biélorusse: «C'est de la folie pure» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Le président américain met de la pression
Trump veut de la potasse biélorusse: «C'est de la folie pure» -Dimitri Soudas
Risques et dérives de l'IA: «On n'a pas défini collectivement ce qui est trop»
Rattrapage
Une conversation de grande importance à avoir
Risques et dérives de l'IA: «On n'a pas défini collectivement ce qui est trop»
Pour l'instant, «quatre travailleurs québécois sur cinq ont un coussin»
Rattrapage
Sondage sur la détresse financière
Pour l'instant, «quatre travailleurs québécois sur cinq ont un coussin»
Amnistie internationale: «M. Plamondon ne sera pas très content aujourd'hui»
Rattrapage
L'ONG dénonce le PQ
Amnistie internationale: «M. Plamondon ne sera pas très content aujourd'hui»
«J'ai l'impression que les électeurs font rire d'eux et ça, ça m'énerve»
Rattrapage
La campagne électorale de Sona Lakhoyan Olivier
«J'ai l'impression que les électeurs font rire d'eux et ça, ça m'énerve»
Stade de tennis au parc Jarry: la mairesse interpellée au conseil municipal
Rattrapage
Montréal
Stade de tennis au parc Jarry: la mairesse interpellée au conseil municipal
Spécial «d'enfer» | L’énigme du mercredi 23 septembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «d'enfer» | L’énigme du mercredi 23 septembre