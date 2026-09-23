Un projet estimé à 1,6 milliard

Le gouvernement du Québec a fait des promesses d'élargissement de l'autoroute 50.

Surnommée «l'autoroute de la mort» en raison de ses nombreuses collisions mortelles, cette voie essentielle reliant Gatineau à Montréal demeure partiellement à deux voies sans séparations de sécurité.

Qu'est-ce qui explique l'absence d'action de la part du gouvernement québécois pour corriger la situation?

Écoutez Paul-André David, le maire de Papineauville, dénoncer «plus de 50 ans d'attente et de négligence politique envers la région», au micro de Patrick Lagacé mercredi.

Il estime désormais la réalisation complète du projet à au moins 1,6 milliard de dollars, regrettant le manque de volonté des gouvernements successifs.