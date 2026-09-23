Un conservateur avec la CAQ

Les récentes déclarations d’Olivier Primeau, embauché par la Coalition avenir Québec pour sillonner les routes de la province pendant la campagne électorale, font jaser.

L'homme d'affaires a ouvertement affirmé sur les réseaux sociaux être conservateur, mais qu'il va voter pour la CAQ uniquement par stratégie pour bloquer le Parti québécois.

Une position ambiguë qui suscite des questions sur le risque d'engager des «électrons libres».

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point sur les propos de l'influenceur et homme d'affaires à Lagacé le matin.

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