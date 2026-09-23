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Un conservateur avec la CAQ

La déclaration d'Olivier Primeau fait jaser

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 septembre 2026 05:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
La déclaration d'Olivier Primeau fait jaser
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Les récentes déclarations d’Olivier Primeau, embauché par la Coalition avenir Québec pour sillonner les routes de la province pendant la campagne électorale, font jaser.

L'homme d'affaires a ouvertement affirmé sur les réseaux sociaux être conservateur, mais qu'il va voter pour la CAQ uniquement par stratégie pour bloquer le Parti québécois.

Une position ambiguë qui suscite des questions sur le risque d'engager des «électrons libres».

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point sur les propos de l'influenceur et homme d'affaires à Lagacé le matin.

Autre sujet abordé

  • Des accusations de viol et d'agression sexuelle visent l'influenceur américain «Clavicular», adepte de la tendance controversée du looksmaxxing.

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