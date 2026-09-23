Dans la nouvelle série Angles morts, une comédie noire à l'humour grinçant, trois amis décident de racheter des polices d'assurance-vie de patients en fin de vie pour financer un centre de soins palliatifs, une prémisse qui va rapidement déraper.

Écoutez Mani Soleymanlou et Guillaume Cyr, deux comédiens qui font partie de la série, mercredi, à Lagacé le matin.

Les deux acteurs soulignent la grande qualité de la production, du scénario et de l'alchimie naturelle qui s'est opérée dès les premières lectures entre les trois acteurs principaux.