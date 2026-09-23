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Nouvelle série

«Angles morts»: une comédie noire et un humour grinçant

par 98.5

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13:59

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 septembre 2026 09:43

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
«Angles morts»: une comédie noire et un humour grinçant
L'essentiel du monde culturel avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Dans la nouvelle série Angles morts, une comédie noire à l'humour grinçant, trois amis décident de racheter des polices d'assurance-vie de patients en fin de vie pour financer un centre de soins palliatifs, une prémisse qui va rapidement déraper.

Écoutez Mani Soleymanlou et Guillaume Cyr, deux comédiens qui font partie de la série, mercredi, à Lagacé le matin.

Les deux acteurs soulignent la grande qualité de la production, du scénario et de l'alchimie naturelle qui s'est opérée dès les premières lectures entre les trois acteurs principaux.

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