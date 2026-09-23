Plus d'argent, mais...

Les partis politiques ont fait toutes sortes de promesses électorales concernant les investissements dans les organismes communautaires du Québec.

Alors que les principales formations promettent d'injecter des centaines de millions — voire plus d'un milliard de dollars — pour soutenir ce milieu, le chroniqueur Luc Ferrandez remet en question l'efficacité réelle des sommes déjà attribuées par le passé et insiste sur l'importance d'exiger des résultats concrets avant d'augmenter le financement sans condition.

Écoutez son analyse, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.