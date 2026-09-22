Chronique culturelle

L'acteur Pier-Luc Funk tient l'un des rôles principaux dans la nouvelle série Angles morts, bientôt disponible sur ICI TOU.TV EXTRA. La série suit un trio d'amis qui tente de financer un centre de soins palliatifs en rachetant les polices d'assurance-vie de personnes seules.

L'affaire tourne toutefois au vinaigre lorsqu'un patient refuse de mourir et que le crime organisé s'en mêle.

Écoutez l'acteur Pier-Luc Funk faire le point sur cette nouvelle série, mardi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.