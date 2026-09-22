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Chronique culturelle

Angles morts : Pierre-Luc Funk en vedette dans une nouvelle comédie noire

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 septembre 2026 17:00

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Angles morts : Pierre-Luc Funk en vedette dans une nouvelle comédie noire
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

L'acteur Pier-Luc Funk tient l'un des rôles principaux dans la nouvelle série Angles morts, bientôt disponible sur ICI TOU.TV EXTRA. La série suit un trio d'amis qui tente de financer un centre de soins palliatifs en rachetant les polices d'assurance-vie de personnes seules.

L'affaire tourne toutefois au vinaigre lorsqu'un patient refuse de mourir et que le crime organisé s'en mêle.

Écoutez l'acteur Pier-Luc Funk faire le point sur cette nouvelle série, mardi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.

«Cette série-là rit de notre système de santé qui est tellement mal faite que, pour faire la bonne chose, il faut passer par l'illégalité et donc par des gars qui vont prendre de mauvaises décisions.»

Pier-Luc Funk

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