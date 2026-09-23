Géopolitique mondiale

Chaque mercredi, le spécialiste des questions internationales Jean-François Lépine répond aux questions des auditeurs.
Il aborde d'abord les critiques envers l'ONU et l'urgence d'une réforme de son Conseil de sécurité, freinée par le droit de veto des membres permanents et le cynisme de grandes puissances comme la Chine et les États-Unis.
Il anticipe également l'élection probable d'une femme à la tête de l'organisation.
Écoutez la chronique sur les affaires internationales de Jean-François Lépine, mercredi à Lagacé le matin.
«Il y a une volonté de la majorité des pays membres de l'ONU de faire ces réformes-là, mais c'est bloqué tout le temps.»
Autre sujet abordé
- Une analyse du rôle croissant de l'Inde: une puissance mondiale émergente avec laquelle le Canada cherche à renforcer ses liens économiques et diplomatiques.