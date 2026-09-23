Géopolitique mondiale

Chaque mercredi, le spécialiste des questions internationales Jean-François Lépine répond aux questions des auditeurs.

Il aborde d'abord les critiques envers l'ONU et l'urgence d'une réforme de son Conseil de sécurité, freinée par le droit de veto des membres permanents et le cynisme de grandes puissances comme la Chine et les États-Unis.

Il anticipe également l'élection probable d'une femme à la tête de l'organisation.

Écoutez la chronique sur les affaires internationales de Jean-François Lépine, mercredi à Lagacé le matin.