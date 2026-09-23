Sondage sur la détresse financière

Un récent sondage de l'Institut national de la paie met la lumière sur la détresse financière des ménages.
Bien que la situation globale se détériore, il y a tout de même un peu de positif: 80 % des Québécois ne vivent pas d'une paye à l'autre et affichent une meilleure résilience budgétaire que leurs voisins canadiens.
Écoutez les explications d'Alexandre Leblond, lors de sa chronique financière, mercredi à Lagacé le matin.
«Ce que je lis par contre là-dedans, c'est: tu as quatre travailleurs québécois sur cinq qui en ont un coussin.»
Autre sujet abordé
- Un quiz de culture économique, soumis par Les Affaires aux chefs des partis politiques québécois: les résultats révèlent un bilan plutôt mitigé.