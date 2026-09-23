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Sondage sur la détresse financière

Pour l'instant, «quatre travailleurs québécois sur cinq ont un coussin»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 septembre 2026 07:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Pour l'instant, «quatre travailleurs québécois sur cinq ont un coussin»
La chronique financière avec Alexandre Leblond / Cogeco Média

Un récent sondage de l'Institut national de la paie met la lumière sur la détresse financière des ménages.

Bien que la situation globale se détériore, il y a tout de même un peu de positif: 80 % des Québécois ne vivent pas d'une paye à l'autre et affichent une meilleure résilience budgétaire que leurs voisins canadiens.

Écoutez les explications d'Alexandre Leblond, lors de sa chronique financière, mercredi à Lagacé le matin.

«Ce que je lis par contre là-dedans, c'est: tu as quatre travailleurs québécois sur cinq qui en ont un coussin.»

Alexandre Leblond

Autre sujet abordé

  • Un quiz de culture économique, soumis par Les Affaires aux chefs des partis politiques québécois: les résultats révèlent un bilan plutôt mitigé.

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