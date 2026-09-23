Des citoyens ont interpellé la mairesse Soraya Martinez Ferrada lors du conseil municipal de la Ville de Montréal en lien avec le projet controversé de construction d'un nouveau stade de tennis de 15 000 places au parc Jarry.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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