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Montréal

Stade de tennis au parc Jarry: la mairesse interpellée au conseil municipal

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 septembre 2026 06:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Stade de tennis au parc Jarry: la mairesse interpellée au conseil municipal
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Des citoyens ont interpellé la mairesse Soraya Martinez Ferrada lors du conseil municipal de la Ville de Montréal en lien avec le projet controversé de construction d'un nouveau stade de tennis de 15 000 places au parc Jarry.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Congédiement de l'entraîneur Federico Higuaín par le Crew de Columbus;
  • Absence persistante de femmes arbitres dans la Ligue nationale de hockey;
  • Poursuite du camp d'entraînement des Canadiens de Montréal;
  • Résultats et suite des Championnats mondiaux de cyclisme sur route à Montréal.

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