Sorties refusées pour Guy Turcotte

La Commission des libérations conditionnelles du Canada a refusé toute sortie temporaire au meurtrier Guy Turcotte.

La Commission justifie sa décision en indiquant notamment que l'ancien cardiologue n'a pas atteint le niveau de responsabilisation nécessaire pour mériter ces sorties.

Écoutez l'ex-conjointe et la mère des enfants tués par ce dernier, Isabelle Gaston, partager ses réflexions et sentiments, mercredi au micro de Patrick Lagacé.