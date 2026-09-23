Le président américain met de la pression

Le président américain Donald Trump multiplie les déclarations contradictoires au sujet des importations de potasse canadienne.

Après avoir annoncé la fin des achats canadiens au profit d'un accord «massif» avec la Biélorussie — un pays sans accès maritime direct —, Trump a finalement exigé que le Canada lui vende sa potasse à un prix réduit.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas analyser la situation au micro de Patrick Lagacé mercredi matin.

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