La directrice répond aux controverses

Le projet de réaménagement du site de tennis au parc Jarry est contesté par des citoyens et la Ville de Montréal a exprimé des réserves.
Pourtant, il y a «urgence» de moderniser les infrastructures du stade IGA, devenues vétustes face à la concurrence internationale des tournois Masters 1000, expliquent les défenseurs du projet.
Écoutez Valérie Tétreault, VP des communications de Tennis Canada et directrice du tournoi de l’Omnium Banque Nationale, mercredi.
«La superficie qui est occupée par Tennis Canada actuellement, elle demeure à peu près la même après le projet, mais elle ne sera pas située exactement au même endroit dans le parc.»