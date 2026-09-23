La directrice répond aux controverses

Le projet de réaménagement du site de tennis au parc Jarry est contesté par des citoyens et la Ville de Montréal a exprimé des réserves.

Pourtant, il y a «urgence» de moderniser les infrastructures du stade IGA, devenues vétustes face à la concurrence internationale des tournois Masters 1000, expliquent les défenseurs du projet.

Écoutez Valérie Tétreault, VP des communications de Tennis Canada et directrice du tournoi de l’Omnium Banque Nationale, mercredi.