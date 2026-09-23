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Intelligence artificielle et Thélyson Orélien

IA: «Boréal a une sorte de devoir factuel de montrer des preuves aujourd'hui»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 septembre 2026 06:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
IA: «Boréal a une sorte de devoir factuel de montrer des preuves aujourd'hui»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Le milieu littéraire est secoué, à travers la francophonie, à la suite de révélations selon lesquelles le roman acclamé de l'auteur québécois d'origine haïtienne Thélyson Orélien, C'était ça ou mourir, aurait été rédigé en partie ou en totalité à l'aide de l'intelligence artificielle.

Des tests effectués par divers médias et spécialistes avec des outils d'IA donnent des résultats contradictoires concernant des passages du livre qui est finaliste à plusieurs prix prestigieux en France, dont le Goncourt, laissant planer le doute.

Patrick Lagacé suggère à la maison d'édition Boréal de fournir des preuves factuelles, comme les différentes versions des manuscrits et des échanges de courriels, afin d'éclairer le public.

Écoutez l'animateur faire le point sur cette controverse de grande ampleur, mercredi matin.

Autres sujets abordés

  • Enquête d'Amnistie internationale ciblant le Parti québécois;
  • Propos du candidat péquiste Gabriel Pallotta;
  • Les déclarations d'Olivier Primeau;
  • Harmonisation fiscale de Revenu Québec avec Revenu Canada;
  • Recours au privé au Brésil par une Québécoise souffrant d'une hernie discale;
  • Refus de sorties de pénitencier pour Guy Turcotte;
  • Arrestation d'adolescents pour un braquage dans une bijouterie à Rosemère;
  • Arrestation à Montréal en lien avec l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse;
  • Menaces de Donald Trump contre l'Iran et ses propos sur l'intelligence artificielle à l'ONU.

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