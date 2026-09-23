Intelligence artificielle et Thélyson Orélien

Le milieu littéraire est secoué, à travers la francophonie, à la suite de révélations selon lesquelles le roman acclamé de l'auteur québécois d'origine haïtienne Thélyson Orélien, C'était ça ou mourir, aurait été rédigé en partie ou en totalité à l'aide de l'intelligence artificielle.

Des tests effectués par divers médias et spécialistes avec des outils d'IA donnent des résultats contradictoires concernant des passages du livre qui est finaliste à plusieurs prix prestigieux en France, dont le Goncourt, laissant planer le doute.

Patrick Lagacé suggère à la maison d'édition Boréal de fournir des preuves factuelles, comme les différentes versions des manuscrits et des échanges de courriels, afin d'éclairer le public.

Écoutez l'animateur faire le point sur cette controverse de grande ampleur, mercredi matin.

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