Le jeune attaquant Florian Xhekaj - le frère de l'autre - continue d'impressionner dans l'entourage des Canadiens.

Or, la réalité contractuelle risque de le forcer à débuter la saison avec le Rocket de Laval.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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