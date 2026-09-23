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LNH

Florian Xhekaj retient l'attention au camp des Canadiens

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 septembre 2026 05:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Florian Xhekaj retient l'attention au camp des Canadiens
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le jeune attaquant Florian Xhekaj - le frère de l'autre - continue d'impressionner dans l'entourage des Canadiens.

Or, la réalité contractuelle risque de le forcer à débuter la saison avec le Rocket de Laval.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Pas d'expansion immédiate à court terme dans la LNH;
  • Le cycliste québécois Guillaume Boivin rejoint l'équipe canadienne aux Championnats mondiaux;
  • Dans la NBA, Kawhi Leonard signe une prolongation de contrat de 115 M$ avec les Raptors de Toronto.

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