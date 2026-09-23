Le jeune attaquant Florian Xhekaj - le frère de l'autre - continue d'impressionner dans l'entourage des Canadiens.
Or, la réalité contractuelle risque de le forcer à débuter la saison avec le Rocket de Laval.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
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