Les Canadiens de Montréal disputent lundi un autre match pré-saison. Ils affrontent pour l’occasion les Sénateurs d’Ottawa, mais la rencontre aura lieu du côté de Trois-Rivières.
C’est dans le cadre du concours Kraft Hockeyville, remporté par la municipalité de St-Boniface.
Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, faire le point sur le camp d’entraînement du Tricolore, lundi, au micro de Patrick Lagacé.
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