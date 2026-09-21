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Pré-saison

Les Canadiens de Montréal en action à Trois-Rivières lundi

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 septembre 2026 05:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Les Canadiens de Montréal en action à Trois-Rivières lundi
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal disputent lundi un autre match pré-saison. Ils affrontent pour l’occasion les Sénateurs d’Ottawa, mais la rencontre aura lieu du côté de Trois-Rivières. 

C’est dans le cadre du concours Kraft Hockeyville, remporté par la municipalité de St-Boniface. 

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, faire le point sur le camp d’entraînement du Tricolore, lundi, au micro de Patrick Lagacé. 

Autres sujets abordés

  • C’est parti pour les Championnats du monde de cyclisme sur route à Montréal et l’état de la chaussée fait réagir;
  • Les matchs du dimanche dans la NFL;
  • Les Blue Jays de Toronto sur le respirateur artificiel. 

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