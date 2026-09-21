Les Canadiens de Montréal disputent lundi un autre match pré-saison. Ils affrontent pour l’occasion les Sénateurs d’Ottawa, mais la rencontre aura lieu du côté de Trois-Rivières.

C’est dans le cadre du concours Kraft Hockeyville, remporté par la municipalité de St-Boniface.

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, faire le point sur le camp d’entraînement du Tricolore, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

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