Nouveau sondage

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«Probablement l’élection au Québec la plus serrée de l’histoire moderne»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 septembre 2026 06:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
«Probablement l’élection au Québec la plus serrée de l’histoire moderne»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Dans deux semaines, les Québécois seront appelés aux urnes. Et la seule certitude… est qu’il n’y en a pas. 

Un sondage de Segma Recherche pour Radio-Canada et Les Coops de l’information, dévoilé lundi, démontre que le Parti québécois demeure en tête, sans toutefois creuser son avance. 

La Coalition avenir Québec arrive deuxième dans les intentions de vote, devant le Parti libéral de Charles Milliard. 

Le Parti conservateur pourrait toutefois causer la surprise, se rapprochant à seulement un point du PLQ. 

Écoutez Patrick Lagacé faire un tour d’horizon de l’actualité avec la journaliste Valérie Lebeuf, lundi, à Lagacé le matin

«Ce qui se dégage présentement, c’est que ça va être extrêmement serré. Probablement, l’élection au Québec la plus serrée de l’histoire moderne, depuis une quarantaine d’années. [...] C’est beaucoup trop serré pour faire une prédiction.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Primes «bébés», médecins pour tous, enchères immobilières... Quelques promesses des chefs retiennent l’attention;
  • Aux États-Unis, 25 000 ressortissants étrangers expulsés vers différents pays;
  • Les prix du pétrole chutent;
  • Le parti pro-Poutine en Russie sur le point de remporter l’élection;
  • Une femme de 98 ans sans médecin de famille;
  • Mark Carney veut donner un électrochoc aux grands projets;
  • Des révélations font mal paraître Immigration Canada. 

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