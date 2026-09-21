Nouveau sondage

Dans deux semaines, les Québécois seront appelés aux urnes. Et la seule certitude… est qu’il n’y en a pas.

Un sondage de Segma Recherche pour Radio-Canada et Les Coops de l’information, dévoilé lundi, démontre que le Parti québécois demeure en tête, sans toutefois creuser son avance.

La Coalition avenir Québec arrive deuxième dans les intentions de vote, devant le Parti libéral de Charles Milliard.

Le Parti conservateur pourrait toutefois causer la surprise, se rapprochant à seulement un point du PLQ.

Écoutez Patrick Lagacé faire un tour d’horizon de l’actualité avec la journaliste Valérie Lebeuf, lundi, à Lagacé le matin.