Le point sur la circulation

Deux jeunes ont été arrêtés tôt samedi matin alors qu'ils tentaient d'escalader la structure du pont Jacques-Cartier.

L'événement a causé la fermeture temporaire de certaines voies pour permettre l'intervention des secours. Selon la Sûreté du Québec, l'acte s'apparenterait à une activité d'exploration urbaine et n'aurait aucun motif politique.

L'opération policière est maintenant terminée et la circulation est rétablie.

Écoutez le journaliste Thomas Mercier à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.