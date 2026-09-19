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Le point sur la circulation

Arrestations sur le pont Jacques-Cartier et entraves majeures à Montréal

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 19 septembre 2026 10:31

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Thomas Mercier
Thomas Mercier
Arrestations sur le pont Jacques-Cartier et entraves majeures à Montréal
Thomas Mercier / Cogeco Média

Deux jeunes ont été arrêtés tôt samedi matin alors qu'ils tentaient d'escalader la structure du pont Jacques-Cartier.

L'événement a causé la fermeture temporaire de certaines voies pour permettre l'intervention des secours. Selon la Sûreté du Québec, l'acte s'apparenterait à une activité d'exploration urbaine et n'aurait aucun motif politique.

L'opération policière est maintenant terminée et la circulation est rétablie.

Écoutez le journaliste Thomas Mercier à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

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