Alors que le débat sur l'immigration est souvent teinté par la réalité montréalaise, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) rappelle que les régions font face à un tout autre défi: une grave pénurie de main-d'œuvre.

Dans plusieurs municipalités, le taux de remplacement des travailleurs est historiquement bas, rendant l'apport des travailleurs étrangers absolument indispensable pour soutenir l'économie locale.

Écoutez le maire de Thetford Mines et président de la Commission sur l'immigration de l'UMQ, Marc-Alexandre Brousseau, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.