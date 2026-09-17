Longue entrevue avec un homme d'expérience

Mario Cecchini, qui a dirigé les Alouettes de Montréal et qui est maintenant à la tête de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec, fait le point sur les défis qu'il a relevés au cours de sa carrière.

Il aborde notamment une entrevue qu'il a accordée à La Presse en 2021 sur son bégaiement et le fort impact que l'article a eu sur de nombreux Québécois, qui lui ont envoyé plus de 1000 messages à la suite de la publication du texte.

Écoutez la longue entrevue de l'animateur Gino Chouinard avec le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, jeudi, à l'émission Le Québec maintenant.

M. Cecchini commente aussi les règlements qu'il a mis en place il y a quelques années pour interdire les bagarres dans la LHJMQ et qui viennent d'être imités dans la Ligue de hockey junior de l'Ontario.