Longue entrevue avec un homme d'expérience

Mario Cecchini, qui a dirigé les Alouettes de Montréal et qui est maintenant à la tête de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec, fait le point sur les défis qu'il a relevés au cours de sa carrière.
Il aborde notamment une entrevue qu'il a accordée à La Presse en 2021 sur son bégaiement et le fort impact que l'article a eu sur de nombreux Québécois, qui lui ont envoyé plus de 1000 messages à la suite de la publication du texte.
Écoutez la longue entrevue de l'animateur Gino Chouinard avec le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, jeudi, à l'émission Le Québec maintenant.
M. Cecchini commente aussi les règlements qu'il a mis en place il y a quelques années pour interdire les bagarres dans la LHJMQ et qui viennent d'être imités dans la Ligue de hockey junior de l'Ontario.
«Cest juste des bonnes nouvelles. J'ai toujours dit que dans la Ligue nationale, c'est inférieur à 50 %, les joueurs qui proviennent de ligues où la bataille est acceptée. Alors, c'est pas vrai que les DG voient [cette interdiction comme un problème].»