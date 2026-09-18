Un succès pour la province

La saison estivale 2026 s'avère exceptionnelle pour l'industrie touristique québécoise. La Ville de Québec s'impose comme la destination canadienne la plus populaire de l'été et les touristes y ont dépensé 1,2 milliard de dollars.

Écoutez Samantha McKinley, directrice de Destination Québec cité et Aurélie De Blois, porte-parole de Tourisme Montréal, faire le point vendredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Montréal, aussi très populaire, s'apprête à franchir le cap des 12 millions de visiteurs cette année. À quoi peut-on justement s’attendre comme achalandage touristique dans les prochains jours?