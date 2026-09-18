30 anniversaires des cartes Pokémon

Le phénomène Pokémon fête déjà son 30e anniversaire. Après toutes ces décennies, la frénésie est toujours au rendez-vous, avec la sortie d'une toute nouvelle extension de cartes.

Écoutez Jean-Philippe Giguère, gérant de la boutique Imaginaire à Place Laurier à Québec et spécialiste des cartes Pokémon, faire le point vendredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.