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30 anniversaires des cartes Pokémon

«C'est encore un phénomène incroyable»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 septembre 2026 15:57

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
«C'est encore un phénomène incroyable»
Le phénomène Pokémon fête déjà son 30e anniversaire. / Bennphoto / Adobe Stock

Le phénomène Pokémon fête déjà son 30e anniversaire. Après toutes ces décennies, la frénésie est toujours au rendez-vous, avec la sortie d'une toute nouvelle extension de cartes.

Écoutez Jean-Philippe Giguère, gérant de la boutique Imaginaire à Place Laurier à Québec et spécialiste des cartes Pokémon, faire le point vendredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

«C'est encore un phénomène incroyable. Des fois, on se demande si, après 30 ans, ça va s'essouffler. Mais non, ça ne fait que regagner de la vigueur ce jeu de cartes incroyable. Hier, dès l'ouverture du magasin, il y avait une file de gens devant les portes pour célébrer le 30ᵉ anniversaire.»

Jean-Philippe Giguère

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