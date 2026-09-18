30 anniversaires des cartes Pokémon

Le phénomène Pokémon fête déjà son 30e anniversaire. Après toutes ces décennies, la frénésie est toujours au rendez-vous, avec la sortie d'une toute nouvelle extension de cartes.
Écoutez Jean-Philippe Giguère, gérant de la boutique Imaginaire à Place Laurier à Québec et spécialiste des cartes Pokémon, faire le point vendredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«C'est encore un phénomène incroyable. Des fois, on se demande si, après 30 ans, ça va s'essouffler. Mais non, ça ne fait que regagner de la vigueur ce jeu de cartes incroyable. Hier, dès l'ouverture du magasin, il y avait une file de gens devant les portes pour célébrer le 30ᵉ anniversaire.»