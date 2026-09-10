Écoutez la chronique Branché sur le sport avec Paul-Christian Bergeron au micro de Jérémie Rainville.
Les sujets discutés
- Mama Stanley n'encouragera plus les Oilers;
- Le gardien des Flames de Calgary Devin Cooley est un passionné d'algèbre linéaire;
- Mike Tomlin, l'ex-entraîneur des Steelers de Pittsburgh, construit une ville dans le site Minecraft depuis 12 ans;
- En Australie, un quiproquo sur l'appellation des 49ers détourne dangereusement une conversation;
- Le quart des Steelers, Aaron Rodgers, est un peu trop explicite relativement à une ancienne flamme dans un balado.