Un ex-employé d'Anthropic sonne l'alarme

La démission du chercheur britannique Jacob Coxon de l'entreprise Anthropic ravive les craintes d'un dérapage majeur lié à l'intelligence artificielle.

Ce dernier craint une perte de contrôle des systèmes d'IA d'ici un an et estime qu'il existe un risque que cette technologie détruise l'humanité dans un horizon de dix ans.

Si ces prédictions paraissent alarmistes, elles sont désormais prises au sérieux par d'autres experts du domaine.

Écoutez le chercheur affilié à l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, Dave Anctil, faire le point vendredi à Lagacé le matin.