Guerres et reconstruction après les attentats

Les contrecoups financiers des attentats du 11 septembre 2001, aux États-Unis, se sont fait ressentir pendant plusieurs années.

25 ans jour pour jour après la tragédie, le chroniqueur économique Alexandre Leblond souligne les moments marquants, comme la fermeture inédite de la Bourse de New York pendant quatre jours ouvrables, l'impact dévastateur sur l'industrie aérienne ainsi que la facture des infrastructures détruites estimée à 60 milliards de dollars.

Le chroniqueur rappelle également comment les batailles juridiques avec les assureurs ont retardé la reconstruction du site et comment les guerres qui ont suivi ont fait exploser la dette américaine.

Écoutez la chronique d'Alexandre Leblond, vendredi, à Lagacé le matin.