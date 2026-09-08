Écoutez la chronique Branché sur le sport avec Paul-Christina Bergeron en compagnie de Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- La controverse autour de la NCAA et de la règle permettant aux athlètes universitaires de jouer cinq saisons;
- L'entraîneur de LSU (Université de l'État de la Louisiane) est dans l'eau chaude avec un discours à la demie quand son équipe menait 31-3;
- Les réactions aux commentaires de Brad Marchand sur la nomination du capitaine des Sénateurs d’Ottawa;
- La lettre émouvante de Meredith Gaudreau sur The Player’s Tribune, rendant hommage à son mari Johnny Gaudreau, décédé tragiquement.