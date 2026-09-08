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Branché sur le sport

Le discours pas du tout pédagogique de l'entraîneur de LSU

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 8 septembre 2026 21:20

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Paul-Christian Bergeron
Paul-Christian Bergeron
Le discours pas du tout pédagogique de l'entraîneur de LSU
Branché sur le sport / Cogeco Média

Écoutez la chronique Branché sur le sport avec Paul-Christina Bergeron en compagnie de Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • La controverse autour de la NCAA et de la règle permettant aux athlètes universitaires de jouer cinq saisons;
  • L'entraîneur de LSU (Université de l'État de la Louisiane) est dans l'eau chaude avec un discours à la demie quand son équipe menait 31-3;
  • Les réactions aux commentaires de Brad Marchand sur la nomination du capitaine des Sénateurs d’Ottawa;
  • La lettre émouvante de Meredith Gaudreau sur The Player’s Tribune, rendant hommage à son mari Johnny Gaudreau, décédé tragiquement.

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