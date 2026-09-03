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Bonsoir les sportifs

Les manchettes du sport avec Jérémie Rainville

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 3 septembre 2026 21:20

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Les manchettes du sport avec Jérémie Rainville
Jérémie Rainville / Cogeco Média

Écoutez les manchettes sportives avec l'animateur de Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville.

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