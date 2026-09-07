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Élection 2026

«Dans l'opposition, on est tanné d'entendre parler de Trump»

par 98.5

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20:22

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 septembre 2026 06:24

Avec

Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

et autres

«Dans l'opposition, on est tanné d'entendre parler de Trump»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Dans le cadre de son tour d'horizon, Patrick Lagacé se penche sur la campagne électorale québécoise qui se déroule avec la guerre tarifaire en trame de fond et la stratégie de Christine Fréchette, qui a mis sa campagne sur pause à l'aube de l'entrée en vigueur des contre-tarifs canadiens sur les États-Unis.

Les partis d'opposition aimeraient que le président américain occupe une place moins importante dans cette lors de cette élection et accusent la cheffe de la CAQ de se servir de la guerre tarifaire pour gagner en capital politique.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé, lundi matin.

Autres sujets abordés:

  • Fête du travail: fermé ou ouvert aujourd'hui?;
  • Victoire de l'extrême droite en Allemagne;
  • Taxer les familles les plus riches: une proposition réalisable de Québec solidaire?;
  • Donald Trump s'emporte sur Truth Social;
  • «Les canceleurs en chef, ce sont les trumpistes»;
  • Aide médicale à mourir pour troubles psychologiques: l'histoire d'une femme de Toronto;
  • Itinérance à Longueuil: le journaliste Carl Marchand a passé la nuit dans un campement.

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