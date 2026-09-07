Élection 2026

Dans le cadre de son tour d'horizon, Patrick Lagacé se penche sur la campagne électorale québécoise qui se déroule avec la guerre tarifaire en trame de fond et la stratégie de Christine Fréchette, qui a mis sa campagne sur pause à l'aube de l'entrée en vigueur des contre-tarifs canadiens sur les États-Unis.

Les partis d'opposition aimeraient que le président américain occupe une place moins importante dans cette lors de cette élection et accusent la cheffe de la CAQ de se servir de la guerre tarifaire pour gagner en capital politique.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé, lundi matin.